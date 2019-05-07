Российские военные исполнил мечту тяжелобольного ребенка проехать на танке

Тяжелобольного мальчика Максима Журавлева, страдающего спинальной мышечной атрофией, прокатили на боевом танке Т-72Б3 и бронеавтомобиле «Тигр» во время генеральной репетиции парада Победы в Екатеринбурге.

Детскую мечту мальчика исполнил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, передает ТАСС.

С просьбой к Лапину обратились родители Максима на личном приеме у генерала. Лапин пообещал исполнить желание ребенка, вручив семье приглашения на парад Победы. Сообщается, что мальчик проехал на боевых машинах в сопровождении врачей и родителей.

«Это счастье, если мы можем им дать светлое, нужное и правильное. Душа радуется, когда мы подумаем, как еще нарастить эту работу с детьми. Тем более, что сейчас в Минобороны воссозданы органы военно-политической работы, мы возвращаемся к вопросам идеологического воспитания. Будем в патриотическое движение привлекать как можно больше молодежи, обещаю, что мы выделим автобус и свозим всех детишек, которые проходят лечение, на Свердловский полигон под Екатеринбургом», – сказал Лапин.

По словам генерала, в поездке на полигон для детей будет организовано медицинское и офицерское сопровождение.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин встретился с тяжелобольным 10-летним Колей Кузнецовым, исполнив мечту мальчика пожать руку главе государства.

Ранее Путин исполнил мечту 12-летней школьнице из Омска Насте Парыгиной, подарив девочке коньки.