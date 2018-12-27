Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика о рукопожатии с президентом

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 10-летнего Коли Кузнецова, страдающего от тяжелого заболевания и посетившего в четверг Кремль.

Путин встретил мальчика и его маму в Кремле. Они немного поговорили. В частности, президент расспросил мальчика про занятия самбо и поинтересовался, понравилась ли ему экскурсия по Кремлю. Как и мечтал ребенок, президент пожал ему руку, передает РИА «Новости».

По просьбе мамы мальчика, глава государства также подписал экипировку Коли для занятий самбо. Коля пока не может заниматься по состоянию здоровья, но мама пообещала ему, что форму с автографом президента он наденет на свои первые соревнования после победы над болезнью.

Гости также вручили президенту в подарок именную майку с логотипом клуба, где мальчик занимается самбо уже пять лет.

На прощание президент обнял ребенка, поздравил семью с наступающим Новым годом.

Коля отметил, что рукопожатие президента было «крепким». Он признался, что перед встречей с Путиным «чуть-чуть» волновался, но мама, по его словам, волновалась сильнее. Коля также рассказал, что первые, кому он хотел бы отправить фото и поделиться впечатлениями о встрече с президентом, – его школьные друзья.

«Приятно, что Владимир Путин мне пожал руку. Никогда даже не мечтал, (...) ну, мечтал, конечно же, но не знал, что это сбудется», – рассказал мальчик.

До встречи с президентом в четверг для Коли и его мамы провели экскурсию по московскому Кремлю. Позднее в этот день ребенок, который впервые посещает Москву, вместе с мамой побывает в усадьбе Измайлово и музее оружия.

5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

Ранее Путин уже исполнил мечты еще четырех детей. Так, для девочки Вероники, мечтавшей увидеть кино изнутри, он помог организовать экскурсию по киностудии Мосфильм. Затем осуществилось и желание Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета: для него устроили экскурсию над городом на президентском вертолете.

Сбылась и мечта и 17-летней Регины. Сразу после большой пресс-конференции девушка, увлекающаяся журналистикой, взяла интервью у президента. Во вторник воплотилась в жизнь мечта 15-летнего Арслана, который хотел побывать в самолете президента и снять видеоролик о том, что из себя представляет борт номер один.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» появился в 2014 году и сначала работал как региональная волонтерская инициатива. Проект помогает исполнять желания детей и пожилых людей, которые страдают от тяжелых заболеваний. В этом году он вошел в платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках Года добровольца в России.