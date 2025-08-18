Жительница ЛНР отправила письмо Мелании Трамп

Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.0 комментариев
Жительница Луганска Фаина Савенкова написала письмо Мелании Трамп, в котором рассказала о гибели детей в Донбассе и попросила поддержки, следует из текста письма.
Фаина Савенкова, жительница Луганска, написала письмо первой леди США Мелании Трамп, в котором попросила супругу президента США помочь остановить гибель детей в Донбассе, передает РИА «Новости».
Савенкова отметила, что уже 11 лет живет под постоянными обстрелами украинской армии и считает, что для прекращения войны нужно обратиться к Владимиру Зеленскому.
В письме Савенкова заявила: «Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я – одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, а дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром».
Она также рассказала, что в Донецке и Луганске установлены мемориалы в память о погибших детях, а сама еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о правах детей Донбасса. После публикации данных Савенковой и ее родственников на сайте «Миротворец» она подверглась угрозам и оскорблениям, и сейчас на этом ресурсе размещены персональные данные почти 400 детей.
Савенкова убеждена, что Зеленский может одним росчерком пера прекратить работу этого сайта и защитить детей, но, по ее словам, этого не происходит. Она выразила надежду, что Мелания Трамп сможет помочь повлиять на Киев, чтобы обеспечить безопасность детей и соблюдение законов. В завершение письма Савенкова попросила первую леди США помочь детям Донбасса увидеть мирное небо над головой.
Глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал Меланию Трамп защитить детей на Украине от действий режима Владимира Зеленского.
Ранее президент США Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от Мелании Трамп.
В письме Мелания Трамп призвала Путина к волевому решению остановить конфликт на Украине ради будущих поколений и детей.