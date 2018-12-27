Мечтавший о рукопожатии с Путиным мальчик побывал в Кремле

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27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Смогут ли США догнать российский «Авангард»

Минобороны опубликовало пока только видеозапись старта ракеты, но не ее попадания по мишениФото: Минобороны России/Youtube
В присутствии российского президента произведено испытание гиперзвуковой ракетной системы «Авангард». О ней Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию весной этого года. Появление гиперзвукового (то есть превышающего скорость звука) оружия открывает новую эру в истории российского ракетостроения – если, конечно, испытание «Авангарда» действительно прошло успешно.  Подробности...
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Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

РПКСН пр. 955А на долгие годы станут основной морских стратегических ядерных сил РоссииФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подводя итоги уходящего года, главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. Попробуем такой прогноз на ближайшие 20–30 лет составить и мы. Сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России, в том числе, например, авианосцев? Подробности...
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Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...

Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...
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На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы еще раз пересмотрел работу Екатерины Андреевой. К ней нет вопросов. И не нравится ей в русском телевизоре то же самое, отчего и я его не могу долго слушать. Именно слушать этот задыхающийся речитатив с подвизгиванием. Подробности...
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          Мечтавший о рукопожатии с Путиным мальчик побывал в Кремле

          27 декабря 2018, 12:41

          Текст: Ольга Никитина

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          В четверг, 27 декабря, 10-летний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку президенту Владимиру Путину, посмотрел на палаты Московского Кремля.

          Ребенку показали Кремль, провели экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, рассказали, например, о Парадном тронном зале, Александровском, Андреевском зале, где традиционно проходят инаугурации избранного главы государства, передает РИА «Новости».

          Оказалось, мальчик впервые в Москве; как рассказала мама, он хотел побывать в столице, и эта его мечта теперь осуществилась. Экскурсия Коле понравилась. «Очень интересно», – признался мальчик.

          5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

          Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин намерен до Нового года исполнить желание 10-летнего Коли из Ставропольского края. Президент был очень тронут мечтой этого мальчика, который хотел пожать ему руку. Услышав о желании ребенка, Путин отметил: «очень трогательная вещь, неожиданная для меня». Тогда президент пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.

          Ранее Путин исполнил мечту еще одного тяжелобольного мальчика – 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел снять видеоролик про борт №1. Кроме того, президент осуществил мечту 17-летней Регины, которая взяла интервью у главы государства. Также он помог мальчику Артему увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, а девочке Веронике организовал экскурсию по киностудии Мосфильм.

          Благотворительный проект «Мечтай со мной» помогает исполнять желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет), которые страдают от заболеваний, угрожающих их жизни. Команда проекта верит, что исполнение заветных желаний людей позволяет справиться им с трудностями их судьбы и сложностями терапии.

          Проект начал работу в сентябре 2014 года как региональная волонтерская инициатива и реализовал 36 желаний детей в Республике Татарстан и ряде других регионов страны. Таких результатов добилась небольшая команда из четырех человек (координатор, психолог и два человека, которые занимались организацией самого мероприятия и его информационным сопровождением).

          За время работы «Мечтай со мной» в региональном формате команда проекта помогла маленьким мечтателям встретиться с известными футболистами, автомобильными гонщиками, полетать на самолете, стать мэром города-миллионника, подготовить блюдо с участниками известных сериалов.

          В 2018 году проект «Мечтай со мной» вошел в платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках Года добровольца в России. Основная цель новой всероссийской инициативы – исполнить мечты детей и пожилых людей с опасными для жизни заболеваниями.


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