Мечтавший о рукопожатии с Путиным мальчик побывал в Кремле

В четверг, 27 декабря, 10-летний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку президенту Владимиру Путину, посмотрел на палаты Московского Кремля.

Ребенку показали Кремль, провели экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, рассказали, например, о Парадном тронном зале, Александровском, Андреевском зале, где традиционно проходят инаугурации избранного главы государства, передает РИА «Новости».

Оказалось, мальчик впервые в Москве; как рассказала мама, он хотел побывать в столице, и эта его мечта теперь осуществилась. Экскурсия Коле понравилась. «Очень интересно», – признался мальчик.

5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин намерен до Нового года исполнить желание 10-летнего Коли из Ставропольского края. Президент был очень тронут мечтой этого мальчика, который хотел пожать ему руку. Услышав о желании ребенка, Путин отметил: «очень трогательная вещь, неожиданная для меня». Тогда президент пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.

Ранее Путин исполнил мечту еще одного тяжелобольного мальчика – 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел снять видеоролик про борт №1. Кроме того, президент осуществил мечту 17-летней Регины, которая взяла интервью у главы государства. Также он помог мальчику Артему увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, а девочке Веронике организовал экскурсию по киностудии Мосфильм.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» помогает исполнять желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет), которые страдают от заболеваний, угрожающих их жизни. Команда проекта верит, что исполнение заветных желаний людей позволяет справиться им с трудностями их судьбы и сложностями терапии.

Проект начал работу в сентябре 2014 года как региональная волонтерская инициатива и реализовал 36 желаний детей в Республике Татарстан и ряде других регионов страны. Таких результатов добилась небольшая команда из четырех человек (координатор, психолог и два человека, которые занимались организацией самого мероприятия и его информационным сопровождением).

За время работы «Мечтай со мной» в региональном формате команда проекта помогла маленьким мечтателям встретиться с известными футболистами, автомобильными гонщиками, полетать на самолете, стать мэром города-миллионника, подготовить блюдо с участниками известных сериалов.

В 2018 году проект «Мечтай со мной» вошел в платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках Года добровольца в России. Основная цель новой всероссийской инициативы – исполнить мечты детей и пожилых людей с опасными для жизни заболеваниями.