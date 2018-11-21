Путин пообещал до Нового года исполнить желание тяжелобольного ребенка

Президент Владимир Путин собирается исполнить желание 10-летнего Николая Кузнецова из Ставропольского края до Нового года – мальчик мечтал пожать руку главе государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, исполнит ли Путин желание мальчика Николая из Ставропольского края до Нового года, на что тот ответил утвердительно. Сообщалось, что Путин был очень тронут мечтой этого мальчика, передает РИА «Новости».

Накануне Путин исполнил мечту еще одного тяжелобольного мальчика – 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел снять видеоролик про борт №1. В четверг президент осуществил мечту 17-летней Регины, которая взяла у президента интервью. Также он помог мальчику Артему увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, а девочке Веронике организовал экскурсию по киностудии Мосфильм.

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной». В рамках проекта любой участник форума мог выбрать конверт с желанием тяжелобольного ребенка и исполнить одну мечту. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.

Всероссийский проект «Мечтай со мной» создан при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».