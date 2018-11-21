Путин исполнил желание еще одного тяжелобольного ребенка

Президент России Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного 15-летнего Арслана Каипкулова, мечтавшего снять видеоролик про борт №1 – Ил-96-300; это четвертое из пяти желаний, которые пообещал исполнить российский лидер на форуме добровольцев.

Для мальчика, который прилетел в Москву из Башкирии с мамой, во вторник организовали экскурсию по самолету президента. После этого он поделился впечатлениями с журналистами, отметив, что его мечта исполнилась, передает РИА «Новости».

«Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», – сказал Каипкулов.

Это уже четвертое желание, которое исполнил президент. До этого он исполнил мечту девочки Вероники, желавшей увидеть мир кино изнутри, – она побывала на экскурсии по киностудии Мосфильм. Также была осуществлена мечта мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета: ему организовали экскурсию на вертолете.

В четверг Путин осуществил мечту 17-летней Регины, которая взяла у президента интервью.

Напомним, в начале декабря Путин посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.

Всероссийский проект «Мечтай со мной» создан при поддержке платформы «Россия – страна возможностей»