Президент России Владимир Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей, побывав на форуме добровольцев России.

Волонтеры рассказали Путину о проекте «Мечтай со мной», позволяющий исполнять желания неизлечимо больных детей, передает РИА «Новости».

На стенде проекта размещены конверты с мечтами детей. Участники форума могли выбрать конверт и исполнить одну мечту.

Путину также предложили выбрать конверт. Он собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.



Одним из желаний стала мечта мальчика снять ролик о самолете Ил-96. Президент сказал, что пригласит его в Москву, познакомит с летчиками специального летного отряда «Россия» и покажет самолет.



Другой мальчик рассказал о мечте увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Путин сообщил, что покатает ребенка на вертолете, если погода будет благоприятная. Он уточнил, что это может произойти завтра или на следующей неделе – в один из визитов президента в Санкт-Петербург.



Третье желание принадлежит девочке. Она мечтает увидеть мир кино изнутри. Президент обещал устроить для нее экскурсию по киностудии «Мосфильм» с участием ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова.

Еще одна девочка пожелала попасть на телеканал RT. Путин пообещал устроить и это.

В пятом конверте оказалась мечта мальчика пожать Путину руку.

«Очень трогательная вещь, неожиданная для меня», – отреагировал Путин.

Он сообщил, что поговорит с врачами о возможности пригласить мальчика в Москву на новогодние праздники.

Ранее в среду на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России – 2018» Путин заявлял, что акции добровольцев вызывают чувство «надеги» в обществе и делают его более устойчивым к внутренним и внешним шокам.

Путин наградил Антона Коротченко из Смоленской области, получившего звание Добровольца России – 2018.