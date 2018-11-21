Путин исполнил мечту 17-летней девушки об интервью с ним

Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, исполнив ее мечту.

Путин в течение 20 минут отвечал на вопросы Регины: о том, как он стал президентом, трудная ли это работа и что он загадает на Новый год. В конце беседы девочка попросила разрешения обнять президента и заявила, что он великий президент и очень хороший человек. После этого они обменялись подарками. Президент подарил девочке гаджеты и билеты на концерт, она ему – игрушечную собаку, которую сделала сама, передает ТАСС.

В интервью Путин признался, что никогда не мечтал стать президентом России.

«У меня не было такой мечты и намерений таких не было. Это произошло в силу стечения обстоятельств и предложения от первого президента России», – сказал президент.

По его словам, он хотел быть летчиком, потом военным, а когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки, так как читал книги и смотрел фильмы об этой профессии.

«Мне показалось очень важно и очень интересно, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству, своей готовности достижения результата любой ценой, самопожертвования способен добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях особых ситуаций или войны», – сказал президент.

Путин признался, что ни разу не пожалел об этом.

Путин также рассказал, как относится к хеви-металу.

«Хэви-метал для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато, хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции. Мне нравится и современная музыка, и так называемая популярная классическая музыка, но не очень сложная, потому что нужно быть хорошо подготовленным слушателем», – сказал он.

Путин добавил, что любит слушать «традиционные классические произведения самых любимых в мире авторов», в том числе Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса.

Ранее о том, что Путин собирается исполнить мечту еще одного ребенка и дать девочке интервью, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Путин до этого посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной» по исполнению желаний тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами ребят. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Президент собрал пять оставшихся на стенде желаний и пообещал их исполнить.

Так, он лично отвез мальчика Артема, его брата и отца к своему вертолету, чтобы мальчик, как и мечтал, смог увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Также он исполнил мечту тяжелобольной девочки Вероники, организовав ей 8 декабря экскурсию на «Мосфильм» в сопровождении руководителя киностудии Карена Шахназарова.

Всероссийский проект «Мечтай со мной» создан при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».