Путин решил дать интервью ребенку

Глава российского государства Владимир Путин собирается исполнить мечту еще одного ребенка, он намерен дать девочке интервью, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что «одна девочка была на телестудии» и «захотела взять небольшое интервью у президента». В Кремле надеются, что «скоро она это интервью возьмет», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Исполнение Путиным желаний детей не связано с работой на рейтинги, волонтеры просто показали ему один из своих проектов, который они делают в рамках Года волонтеров, пояснил Песков.

Он рассказал, что Путин не любит отвечать на пресс-конференциях на один и тот же вопрос, но всегда терпеливо это делает. Подобные ситуации демонстрируют, что журналист не слушал предыдущего ответа главы государства, «становится обидно, жалко».

Песков заявил, что нет тем, которые лично ему нравятся или уже надоели.

Говоря о новогодних праздниках, Песков отметил, что президентская программа в эти дни «всегда бывает непредсказуемой в том плане, что у президента часто рождаются рабочие планы», у Путина «не бывает отдыха в общечеловеческом понимании». Песков заявил, что Путин «не может себе позволить одного полного дня отдыха», ведь продолжают идти бумаги, «страна все равно живет».

«Поэтому вот так, чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может», – сказал Песков.