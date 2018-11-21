Мальчик рассказал Путину о полете над Петербургом

Президент России Владимир Путин созвонился с тяжелобольным Артемом Пальяновым после того, как исполнил его мечту увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.

Когда позвонил Путин, Артем сразу узнал президента по голосу. К телефону также подошли его братья и мама, передает ТАСС.

Путин спросил у Артема, какие у него впечатления от полета.

«Обалденно», – ответил мальчик. Он рассказал президенту, что прогулка понравилась и его брату.

Путин спросил, распаковали ли дети врученные им подарки, и узнал, что еще нет.

«Начинайте. Это приятное занятие», – сказал президент.

Президент поздравил ребенка и всю его семью с наступающим Новым годом.

«Хочу поздравить тебя, братьев твоих – и того, который совсем маленький, и того, кто побольше, маму, папу – всех еще раз поздравляю с наступающим Новым годом», – сказал он.

Артем поблагодарил и тоже поздравил Путина.

«Спасибо тебе, Артем. Давай, не болей, чтобы у тебя было хорошее настроение в новом году и всего тебе самого доброго. Давай, дорогой, я тебя обнимаю, всего хорошего», – попрощался Путин.

Ранее президент сел за руль и лично отвез Артема, его брата и папу к своему вертолету. Так он исполнил мечту мальчика увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.

После прогулки мальчики зашли в кабину пилота и пообщались с ним.

Мальчик рассказал журналистам, что впервые летал на вертолете. Больше всего с высоты ему понравился «Лахта-центр», а брату – стадион.

«Очень понравилось, красиво очень свысока смотреть, очень много красивых мест», – сказал Артем и добавил, что всегда считал свою мечту несбыточной.

До прогулки на вертолете Путин встретился с Артемом, его братом и отцом в овальном зале Константиновского дворца и вручил подарки.

Напомним, Путину, посетившему форум добровольцев России, волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами ребят. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Президент собрал все пять оставшихся на стенде желаний и пообещал их исполнить.

Всероссийский проект «Мечтай со мной» создан при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».