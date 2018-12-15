Путин встретился с тяжелобольным мальчиком, мечтающим увидеть Петербург сверху

Президент России Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области, мечту которого – увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета – обещал исполнить.

Путин встретился с Артемом, его братом и отцом в овальном зале Константиновского дворца. Они немного поговорили за чашкой чая, передает РИА «Новости».

Президент поздравил семью с наступающим Новым годом. Он также показал приготовленные для них подарки. Все вместе они проговорили маршрут полета.

После встречи с президентом мальчик отправится на вертолетную экскурсию над городом.

На прошлой неделе Путин поговорил по телефону с тяжелобольной девочкой Вероникой. Он исполнил ее мечту увидеть мир кино изнутри – она отправилась на экскурсию по «Мосфильму» в сопровождении директора киностудии Карена Шахназарова.

Напомним, Путину, посетившему форум добровольцев России, волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами ребят. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Президент собрал все пять оставшихся на стенде желаний и пообещал их исполнить.

Всероссийский проект «Мечтай со мной» создан при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».