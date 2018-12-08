Путин помог исполнить мечту тяжелобольной девочки

Тяжелобольная девочка, мечту которой пообещал исполнить президент России Владимир Путин, в субботу отправится на экскурсию по «Мосфильму» в сопровождении директора киностудии Карена Шахназарова, а вечером по приглашению Никиты Михалкова пойдет в театр на постановку его Академии кинематографического и театрального искусства.

«Никита Михалков пригласил девочку в ДК имени Горбунова на спектакль «Метаморфозы» его академии («Метаморфозы-II: Жены артистов», состоящий из девяти произведений классиков русской литературы Антона Чехова и Ивана Бунина, – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы режиссера.

В свою очередь директор киностудии Карен Шахназаров сообщил, что девочка в субботу отправится на экскурсию по «Мосфильму». «Да, она приедет к нам… мама, папа, сестра ее. Я встречу их, покажу все», – сказал режиссер.

В среду Путину, посетившему форум добровольцев России, волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами ребят. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Президент собрал все пять оставшихся на стенде желаний и пообещал их исполнить. Среди них было и пожелание девочки увидеть мир кино изнутри. Путин пообещал устроить экскурсию по «Мосфильму» в сопровождении директора киностудии Карена Шахназарова и Михалкова.