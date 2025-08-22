Глава МИД Британии получил предупреждение за незаконную рыбалку с Вэнсом

Tекст: Денис Тельманов

Агентство по охране окружающей среды Великобритании не стало наказывать главу МИД страны Дэвида Лэмми за рыбалку без лицензии, передает РИА «Новости».

Министр сам уведомил ведомство о нарушении, за которое ему мог грозить штраф до 2,5 тыс. фунтов стерлингов.

Лэмми отправился на рыбалку вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в середине августа в пруду при резиденции Шевенинг-Хаус в Кенте. В результате ловли Лэмми не удалось поймать рыбу, а Вэнс и его дети поймали несколько рыб.

Позже министры обсудили двусторонние отношения.

Представитель агентства сообщил: «Каждому, кто отправляется на рыбалку, нужна лицензия, чтобы помочь улучшить состояние наших рек и озер... мы направили письмо с предупреждением за рыбалку без лицензии в соответствии с нашей политикой».

В ведомстве также отметили, что Лэмми – «неопытный рыболов», подобных нарушителей штрафуют редко.

Информации о наличии лицензии у Вэнса не приводится.

Закон Британии требует лицензии на рыбалку лицам старше 13 лет, стоимость которой составляет от 7,1 до 35,8 фунта стерлингов. Нарушителям грозит штраф до 2,5 тыс. фунтов стерлингов.

