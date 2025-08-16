Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.0 комментариев
Times: Путин сохранил преимущество в переговорах с Трампом
Российский президент Владимир Путин, покидая Аляску, сохранил сильную позицию по отношению к своему американскому коллеге Дональду Трампу, пишет Times.
Российский лидер произнес на пресс-конференции единственные слова на английском языке, и именно это расценили как намек на его победу, передает ТАСС со ссылкой на Times.
По мнению британской газеты, Путин, пригласив Трампа в Москву, неожиданно обезоружил президента США и продемонстрировал уверенность в своих позициях. На пресс-конференции хозяин Белого дома выразил надежду на новую встречу с российским коллегой.
Путин, улыбаясь, спросил: «В следующий раз в Москве?» – на английском языке. Дональд Трамп отметил, что это интересное предложение, и признал, что его за это могут раскритиковать, но возможность визита в Москву не стал исключать.
Напомним, Китай выразил поддержку контактам между Россией и США и указал на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.
Сам Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов,