Times: Путин сохранил преимущество в переговорах с Трампом

Tекст: Алексей Дегтярев

Российский лидер произнес на пресс-конференции единственные слова на английском языке, и именно это расценили как намек на его победу, передает ТАСС со ссылкой на Times.

По мнению британской газеты, Путин, пригласив Трампа в Москву, неожиданно обезоружил президента США и продемонстрировал уверенность в своих позициях. На пресс-конференции хозяин Белого дома выразил надежду на новую встречу с российским коллегой.

Путин, улыбаясь, спросил: «В следующий раз в Москве?» – на английском языке. Дональд Трамп отметил, что это интересное предложение, и признал, что его за это могут раскритиковать, но возможность визита в Москву не стал исключать.

Напомним, Китай выразил поддержку контактам между Россией и США и указал на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

Сам Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов,