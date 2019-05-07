Создан рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионах

Россияне смогут увидеть рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в каждом регионе России, сообщила пресс-служба Роструда.

Ведомство опубликовало на портале «Работа в России» список самых привлекательных вакансий по размеру заработной платы, говорится на сайте Роструда.

Отмечается, что рейтинг обновляется ежедневно в режиме онлайн. Там представлены актуальные предложения от работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны.

«Пользователь может самостоятельно выбрать необходимый ему регион и, кликнув на заинтересовавшую его вакансию, перейти на страницу выбранного предложения и отправить свой отклик», – сообщает ведомство.

В частности, в Мурманской, Тверской областях и Республике Калмыкия высокооплачиваемыми специальностями являются врачи различных специальностей. Они могут рассчитывать на зарплату до 100 тыс. рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Саха (Якутия) специалисты в сфере промышленности могут заработать до 200 тыс. рублей.

Кроме того, портал предоставляет информацию о том, в каких регионах не хватает каких-либо специалистов.