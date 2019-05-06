Выживший при ЧП в Шереметьево опроверг утверждения об эвакуации с чемоданами

Инженер «Нижневолгоэлектромонтаж» из Волгоградской области Дмитрий Харинин, выживший при аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, назвал «полным бредом» утверждения о том, что эвакуацию из горящего самолета якобы тормозили те, кто тянулся за ручной кладью.

«То, что эвакуацию тормозили те, кто тянулся за ручной кладью – считаю, что это полный бред. По видео даже видно – если ручная кладь у кого и была, то небольшая. Сумочки, рюкзачки небольшие. Хоть это и инстинкт – документы схватить. Многие вообще без ничего выскочили. Сам видел. Мужчина лет сорока, наверное, был вообще в одних носках. Без телефона, без документов, вообще без всего. Просто выскочил. Чтобы кто-то до последнего тянулся за вещами, мешая в проходе, я говорить не буду. Не видел я такого», – сказал Харинин в интервью сетевому изданию «В1.ру».

По его словам, до остановки самолета все сидели, только потом встали и поспешили к выходу.

«Схватил паспорт, двинулся к проходу. Человека три или четыре пропустил. А как почувствовал жар сзади, начал двигаться сам. (...) Сделал два-три шага. Еще был легкий сизый дым. Едкий, конечно. Но его еще можно было пробежать. Но вдруг резко все заполнило густым черным дымом. Дышать было невозможно. Припал к креслам, ниже, где пелены этой не было, сделал два глубоких вдоха, затаил дыхание и начал двигаться к выходу. Там черная пелена резко закончилась, и стояли две бортпроводницы, помогавшие ориентироваться при эвакуации», – рассказал Харинин, отметив, что «девушки были в салоне до последнего».

«Казалось, что это все длилось считаные мгновения. А прошло целых две минуты с момента, как началось горение», – подвел итог выживший при ЧП Шереметьево.

Ранее в социальных сетях раскритиковали пассажиров «Суперджета» за промедление с эвакуацией из-за сумок. Руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова сказала газете ВЗГЛЯД, что пассажиры являются людьми неподготовленными, в состоянии паники они могли просто не отвечать за свои действия.

Другой выживший при аварийной посадке «Суперджета», мурманчанин Михаил Савченко, призвал не травить людей, «которые выбегали с сумками», и поблагодарил экипаж лайнера.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.