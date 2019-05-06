Летевший на «Суперджете» мурманчанин призвал не травить выживших

Выживший при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево мурманчанин Михаил Савченко призвал не травить пассажиров, «которые выбегали с сумками», и поблагодарил экипаж лайнера.

Михаил, который является капитаном мурманской команды по игре «Что? Где? Когда?» «Норманны», опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором призвал не травить выживших в катастрофе.

«Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате», – написал Савченко, добавив, что сам он не летел в бизнес-классе и не забирал личные вещи из самолета.

Ранее на кадрах любительского видео, снятого в первые минуты после катастрофы, видно, что некоторые пассажиры бегут по летному полю с вещами, за что пользователи соцсетей подвергли их жесткой критике, обвинив в том, что, возможно, по их вине, погибли люди, поскольку ценное время было потрачено на извлечение багажа с полок.

Савченко также поблагодарил экипаж самолета за помощь пассажирам. «Во-первых, огромное спасибо экипажу, который все сделал оперативно и четко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались, как могли, зная, насколько все серьезно», – написал Савченко.

Он также поблагодарил наземные службы, пожарных, врачей, следователей, «которые делали свою работу максимально быстро и корректно», психологов, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.