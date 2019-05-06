Летевший на «Суперджете» мурманчанин призвал не травить выживших

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6 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета»

Пожар на борту случился из-за того, что эксперты не справились с лавиной технических отказовФото: sledcom.ru
Следствие озвучило основные версии крушения авиалайнера «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево. Названа и причина гибели людей в этой авиакатастрофе, которая стала одной из самых смертельных за последние годы. Тем не менее вокруг трагедии возникают все новые споры. Эксперты в области авиации обозначили главные вопросы, которые еще требуют ответа. Подробности...
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Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

Военнослужащие НАТО порой ведут себя в Прибалтике просто по-хамски – но местных жителей это не слишком смущаетФото: Сергей Степанов/РИА Новости
Перестрелки на улицах, поломанные заборы, осквернение государственного флага и избиение местных жителей. Все это – признаки учений, которые регулярно проводит НАТО в Прибалтике. Очередные маневры НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии, но реакция самих прибалтов на все эти бесчинства для россиян выглядит, пожалуй, парадоксальной. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...

Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...

Возмущение совками

Алексей Алешковский, сценарист
«Гомо советикус» – это люди, отдававшие жизнь свою за други своя на фронтах Великой Отечественной? Или стукачи, написавшие четыре миллиона доносов? Строители БАМа или держащие фигу в кармане члены творческих союзов? Подробности...
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            Летевший на «Суперджете» мурманчанин призвал не травить выживших

               6 мая 2019, 14:38
            Фото: mskagency.ru
            Текст: Алина Назарова

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            Выживший при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево мурманчанин Михаил Савченко призвал не травить пассажиров, «которые выбегали с сумками», и поблагодарил экипаж лайнера.

            Михаил, который является капитаном мурманской команды по игре «Что? Где? Когда?» «Норманны», опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором призвал не травить выживших в катастрофе.

            «Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате», – написал Савченко, добавив, что сам он не летел в бизнес-классе и не забирал личные вещи из самолета.

            Ранее на кадрах любительского видео, снятого в первые минуты после катастрофы, видно, что некоторые пассажиры бегут по летному полю с вещами, за что пользователи соцсетей подвергли их жесткой критике, обвинив в том, что, возможно, по их вине, погибли люди, поскольку ценное время было потрачено на извлечение багажа с полок.

            Савченко также поблагодарил экипаж самолета за помощь пассажирам. «Во-первых, огромное спасибо экипажу, который все сделал оперативно и четко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались, как могли, зная, насколько все серьезно», – написал Савченко.

            Он также поблагодарил наземные службы, пожарных, врачей, следователей, «которые делали свою работу максимально быстро и корректно», психологов, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс.

            В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.


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