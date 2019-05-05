Пассажиров «Суперджета» раскритиковали за промедление с эвакуацией из-за сумок

В социальных сетях активно обсуждают странное поведение пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», загоревшегося в аэропорту Шереметьево в Москве; по информации СМИ, некоторые из них, вопреки данным экипажем указаниям, тормозили эвакуацию попытками забрать чемоданы и сумки.

«Вот это вот, конечно, самое страшное. «Источники в САБ аэропорта Шереметьево подтверждают, что в нарушении всех инструкций, данных кабинным экипажем при аварийной посадке горящего лайнера, множество пассажиров «тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь», – пишет журналист Максим Кононенко в своем Telegram-канале, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

Telegram-канал «ОПЕР слил» в свою очередь опубликовал фотографии и видео пассажиров самолета, которые, удаляясь от самолета, несут с собой ручную кладь. «Спасшиеся. С чемоданами. Взрослые мужики с чемоданами. У надувных трапов не помогают. Т.е. самолет ударяется, начинает гореть, а ты встаешь и начинаешь открывать над собой крышку, чтобы забрать чемодан. Потом ломишься к выходу. С чемоданом. Создаешь пробку, ломишься. Оно того стоит? Чемодан так важен? По этим кадрам опознать и не давать больших компенсаций. Мужикам. С чемоданами», – призывают авторы паблика.

Этот же Telegram-канал позднее, после того, как появились данные о погибших пассажирах из хвоста самолета, подчеркнул, что стоимость вещей, снятых с полок и вынесенных из горящего самолета, – «цена жизни». «Погибшие находились в хвосте. Не смогли пробиться. Отравление угарным газом. Потеряли сознание. Причина – давка во время эвакуации, россияне вытаскивали драгоценные вещи из ложементов», – пишут авторы.

Telegram-канал «112» в свою очередь пишет о еще одном моменте, который тормозил спасение пассажиров горящего самолета. «Машины скорой помощи и спасателей очень долго не пускали на территорию аэропорта Шереметьево. Об этом фельдшеры и старшие оперативных групп отчитались своему начальству», – сообщают авторы канала.

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Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание. По предварительным данным, на борту самолета находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа; погибли 13 человек, пострадали шестеро.

Сообщается, что возгорание могло произойти из-за попадания молнии. Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу.