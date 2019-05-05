При аварии в Шереметьево погибли 13 человек

Не менее 13 человек стали жертвами аварии в аэропорту Шереметьево, когда пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» загорелся после жесткой посадки, еще шесть человек пострадали, сообщили в медицинских службах.

«По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна», – сказал источник ТАСС.

По предварительным данным, на борту самолета находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Ранее неофициальные источники сообщали 10-12 погибших, а информагентства передавали подтвержденные данные об одной жертве.

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Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание.

Сообщается, что возгорание могло произойти из-за попадания молнии. Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу.