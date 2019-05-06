Шереметьево продолжает работать с одной ВПП

Аэропорт Шереметьево по-прежнему работает с одной взлетно-посадочной полосой (ВПП) после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100.

«Сейчас аэропорт работает с одной полосой», – сказали в пресс-службе Шереметьево ТАСС. Всего в аэропорту две рабочих полосы.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что к открытию второй взлетно-посадочной полосы в Шереметьево уже все готово, передает РИА «Новости».

«Сейчас на полосе и на воздушном судне работает Межгосударственный авиационный комитет. Я надеюсь, что сегодня в течение дня эти мероприятия будут завершены. Специальные средства, связанные с тем, чтобы транспортировать воздушное судно с рулежной дорожки, готовы. Поэтому мы ждем только разрешения для того, чтобы открыть полосу», – сообщил он.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Госпитализированы 9 пострадавших.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.

Ранее о том, что происходило на борту рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета.

Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

Позже были названы основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.