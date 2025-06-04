Грузия потребовала от ЕС «вернуться в рамки европейских ценностей»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Этот базовый тест пока не сдан», – сказано в опубликованном 4 июня открытом письме председателя парламента Грузии постпреду Евросоюза Павлу Херчинскому.

По его словам, «налицо тревожная данность, когда имя ЕС и его финансы используются для разжигания ненависти, насилия и ее пропаганды».

Шалва Папуашвили выражает «глубокое разочарование» тем, что миссия ЕС публично не осуждает кампании по оскорблению и агрессивных нападок в отношение представителей властей страны и членов парламента со стороны «индивидов, которые финансируются Евросоюзом и странами-членами объединения».

Также он выражает «сожаление» «бездействием миссии ЕС» на этот счет, что, по его мнению, «зажигает зеленый свет» для радикалов.

Шалва Папуашвили приводит факты нападения радикалами, финансируемыми ЕС, на депутатов «Грузинской мечты» Ираклия Заркуа и Мариам Лашхи, а также съемочную группу телекомпании «Имеди».

По мнению председателя парламента Грузии, молчание со стороны ЕС по отношению к таким фактам «вызывают рост политической поляризации» и «угрожают грузинской демократии».

Шалва Папуашвили отмечает, что действия радикалов «близки к эстремизму».

Также, по его словам, финансируемые Евросоюзом грузинские НПО отказываются признавать легитимность всенародно избранных властей Грузии.

Ранее стало известно, что доверие граждан Грузии к Евросоюзу беспрецедентно снизилось за год – с 66 до 49%, об этом свидетельствуют данные весеннего опроса «Евробарометра», которые публикуют грузинские СМИ.

Грузинские власти усомнились в квалифицированности и дружественном отношении к стране постпреда Евросоюза Павла Херчинского, который заявил, что «ЕС должен активно работать над санкциями против грузинских руководителей».

Ранее Шалва Папуашвили заявил, что постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский отказался дистанцироваться от финансирования экстремистских, фашиствующих неправительственных организаций в Грузии.