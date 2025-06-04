Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.28 комментариев
В Грузии критически снизилось доверие к Евросоюзу
Доверие граждан Грузии к Евросоюзу беспрецедентно снизилось за год – с 66 до 49%, свидетельствуют данные весеннего опроса «Евробарометра», которые публикуют грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом данные опроса показывают, что национальному правительству доверяет 51% опрошенных, а не доверяет 44%, остальные затруднились ответить.
Доверие к парламенту составляет 48%, не доверяет парламенту 45% опрошенных, остальные затруднились ответить.
Грузинские аналитики видят в падении рейтинга ЕС в Грузии, которая получила статус кандидата в это объединение в 2023 году, в несправедливом отношении Брюсселя к Тбилиси.
«Постоянные нападки на суверенную и гордую Грузию, ставки «глубинного государства» на безродную оппозицию являются причиной падения доверия к Евросоюзу», – заявил эксперт Гиа Абашидзе.
Аналогичного мнения придерживается аналитик Давид Картвелишвили, который прогнозирует дальнейшее снижение доверия к Евросоюзу, если бюрократы Брюсселя продолжат «поддерживать (экс-президента Михаила) Саакашвили и финансировать попытки революции в Грузии, а также разрабатывать новые механизмы наказания народа Грузии».