Грузия усомнилась в квалификации и дружелюбии постпреда Евросоюза

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Подобные заявления свидетельствуют о том, что прилагаются все усилия использовать наши отношения с ЕС как инструмент против Грузии», – сказала министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

По ее словам, «евроинтеграция для Грузии является не только главным внешнеполитическим приоритетом, но и историческим национальным стремлением в европейскую семью».

«Слова постпреда ЕС отражают в том числе и ложные нарративы против имиджа Грузии, ее интересов», – отметила Мака Бочоришвили.

«Грузия была, есть и будет частью Европы. Грузия – одна из главных защитников настоящих европейских ценностей», – подчеркнула руководитель грузинской дипломатии.

«Исходя из этого, все спекуляции, все ложные нарративы, которые создаются и используют против Грузии, ничего не принесут», – сказала она.

В свою очередь, вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала заявление Херчинского «минимум недружественным».

По ее словам, постпред ЕС и ряд других послов в Грузии регулярно выступают с «некорректными, недипломатичными и порой враждебными заявлениями, что вызывает возмущение».

Она считает, что такие заявления «стимулируют радикальную оппозицию на революционные процессы».

Между тем, известный грузинский философ Заза Шатиришвили, который считается одним из идеологов «Грузинской мечты», заявил, что «пора властям Грузии переходить от риторики и предпринимать действенные шаги, чтобы прекратить антигрузинскую, революционную деятельность» представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Он призвал власти Грузии потребовать от посольств иностранных государств «заниматься четко прописанными дипломатическими обязанностями, запретив любую иную деятельность».

Заза Шатиришвили отметил, что посольства не должны финансировать «разные фонды, НПО, непонятные тренинги и иную антигрузинскую активность».