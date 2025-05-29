Постпред ЕС в Грузии отказался дистанцироваться от финансирования радикализма

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» глава высшего законодательного органа Грузии сообщил, что направил постпреду Евросоюза «документацию о финансируемых ЕС неправительственных организациях в Грузии, о том, как их лидеры публично оскорбляют членов парламента и сотрудников государственного сектора заявлениями на уровне фашистских».

По его словам, «согласно международным декларациям, доноры являются ответственными за то, на что расходуются их финансы, чтобы эти деньги не попадали террористам, экстремистам».

«У меня была единственная просьба к постпреду ЕС – дистанцироваться, публично заявить, что осуждает (такое поведение НПО), что оно не соответствует ценностям Евросоюза. Должен же он чувствовать ответственность? Я получил ответ о том, что в Грузии тяжелое положение, поляризация и все стороны должны заботиться, чтобы не было такого», – сообщил Шалва Папуашвили.

«Ни одного слова не сказал постпред ЕС о том, что для него неприемлемо, когда его деньги, деньги граждан Евросоюза расходуются на разжигание ненависти, ее пропаганду, на насилие», – заявил председатель парламента Грузии.

Ранее грузинские власти усомнились в квалифицированности и дружественном отношении к стране постпреда Евросоюза Павла Херчинского, который заявил, что «ЕС должен активно работать над санкциями против грузинских руководителей».

Грузия также заподозрила посла ЕС в подготовке молодежи к агрессивным действиям.