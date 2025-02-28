Грузия заподозрила посла ЕС в подготовке молодежи к агрессивным действиям

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя кампанию встреч постпреда ЕС Павла Херчинского с молодежью в регионах Грузии, первый зампред председателя парламента сказал, что «молодежь надо обучать европейским ценностям, процессам в мире, а мы видим, что их обучают агрессии и противостоянию, столкновениям».

«Это неправильно со стороны посла ЕС», – сказал он.

По словам Георгий Вольского, «Грузия ничего не нарушала, она только защищает свои интересы, никакой внешний курс она не меняла».

«А здесь тратятся огромные деньги на мобилизацию молодежи для радикального протеста», – заявил он.

Власти Грузии резко критикуют посла ЕС за поддержку радикальной оппозиции. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Павел Херчински фактически является соучастником насильственных акций протеста в стране.