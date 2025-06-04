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    Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство
    4 июня 2025, 09:18 Мнение

    Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Тот, кто уже знаком с европейской журналистикой, сразу после сообщений о диверсии против пассажирского поезда под Брянском выдвинули версии освещения преступления на страницах каких-нибудь берлинских газет: «Это русские сами взорвали».

    Но мы ошиблись. Эту версию тут же озвучили беглые бывшие российские журналисты, а ныне – просто русскоязычные ютуберы за еду. Скажите им кто-нибудь, что их очень ждут на родине. Чисто поговорить.

    Западные, прости господи, коллеги не стали спешить и дождались дроновой атаки в Сибири. И тут они разошлись по полной. «Черный день Путина», «Куча самолетов уничтожено» и так далее. Британские газеты, конечно, безо всякой методички и темника в каждый заголовок вставили Pearl Harbour for Putin (Daily Star, Metro, Sky News, Bloomberg и т. д.) – как оригинально.

    Сразу видно, что темничек разрабатывали какие-то зумеры, которые понятия не имеют, что случилось в Японии после Перл-Харбора – вплоть до Хиросимы с Нагасаки.  Как говорится в старом тюремном анекдоте: «На себе не показывай». 

    Самое смешное, что наши «оппо» тут же начали писать про Перл-Харбор как под копирку – наверняка думали, что это они сами придумали. И только потом все спустилось к особо одаренным телеграмерам.

    Но мы не удивляемся уже давно. Даже московским радиостанциям с их формулировками: «ЧП с мостами случилось накануне. В ходе инцидента они разрушились». Честней было бы заткнуться.

    Наутро началась вакханалия перемоги. Без сюрпризов радовался Bild – там давно сидят самые видные русофобы. Немецкая экономическая газета Handelsblatt писала про «Операцию «Паутина» – самую крупную операцию против российских аэродромов». Швейцарская NZZ, которая обычно мочит немцев и считается сообразительной, уныло встряла по темнику – «Русский Перл-Харбор», ну что за убожество. Брюссельская Le Soir опубликовала фото радостного Зеленского с заголовком «Украина уничтожила треть стратегического воздушного флота России». И так далее.

    Знаете, о чем не было ни слова? Правильно – про диверсию на железной дороге, где погибли гражданские люди. 

    Потому что никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство, которое устраивает диверсии на гражданской инфраструктуре. На тех самых железных дорогах, которые за три года не трогали русские войска, не стирали их ФАБами и даже дронами. Что, кстати, позволяло совершенно спокойно, как на работу, ездить в Киев буквально всем европейским политикам, чтобы красоваться в офисе Зеленского, или, например, бродить по постановочной Буче с кислыми рожами на камеру. Они все были уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими.

    А Украина – воюет. Стало быть, украинцы перешли любую человеческую черту. И вот с этим никто из господ журналистов и издателей отчего-то не захотел связываться. Как будто не было этого.

    Знаете, кто опубликовал заметку, да еще и с картой? Le Figaro, французская классическая газета, которую трудно заподозрить в симпатии к России. Но, тем не менее, они рассказали своим читателям, что произошло. Заодно процитировали Александра Хинштейна – губернатора Курской области. Прямо изобразили типа журналистику, какой она была раньше. 

    Berliner Zeitung, газета, учрежденная в советской зоне оккупации ровно 80 лет назад, написала: «Смертельное обрушение моста: Россия говорит о «террористических атаках». Два моста обрушились в течение нескольких часов в приграничных Курской и Брянской областях России». То есть, что было известно на тот момент, то и написали. Именно за это их пытаются раздавить – особенно издания концерна «Аксель Шпрингер»

    А вот зато немецкий Focus пошел к самому дну профессии своим заголовком «Украина взрывает два моста и уничтожает военный поезд». «Военный». Да. С женщинами и детьми. Я знавал пару девушек из этого Focus. Абсолютно отбитые левачки. Утверждали, что они убежденные пацифистки. И издание у них пацифистское. Теперь я увидел это еще раз. Спасибо.

    При этом буквально все пытались не дать читателю возможности задуматься над связью событий – убийства мирных русских граждан подло, исподтишка, ровно вечером дня перед очередными переговорами в Стамбуле. Потому что – если они представляют точку зрения, по которой нападение дронами на самолеты – это «выдающаяся разведывательная и военная операция с целью укрепить переговорные позиции», то подрыв гражданского поезда – это в любых системах координат – гнусное, кровавое преступление против женщин и детей, и любую переговорную позицию оно не просто делает слабей – оно ее обнуляет к чертовой матери. К тому же, как сообщил Зеленский, операцию готовили больше года. Какие на хрен переговоры?

    Насколько я заметил, сам г-н Зеленский, хвастаясь операцией «Паутина», также ни слова не сказал насчет подрыва поездов. То есть пытался сделать вид, что ничего подобного не было, и ни он, ни украинская разведка тут ни при чем. Потому что он сам прекрасно знает, что это – акт террора и реальное военное преступление.

    Самым тормозным оказался Die Welt, который вышел только во время стамбульских переговоров с заголовком «Атака, которая произведет революцию в современной войне». Дурачки в своем восторге не понимают, что некоторые трюки проканывают только один раз. И вообще, как показала СВО – русские быстро учатся. Но ведь про гражданский поезд, пущенный под откос, они тоже как воды в рот набрали.

    А сейчас в прессе тишина даже по поводу «блестящей операции». Почему?

    Я думаю, что те, у кого остались мозги, вдруг поняли, что, например, у них тоже есть поезда. Набитые неграми-безбилетниками, нарушающие все расписания, но поезда. И настанет момент, когда украинским убийцам и диверсантам придется перемещаться к ним в страны и на их территорию.

    И кто знает, что у них будет в безумном преступном мозгу.

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