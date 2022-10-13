Игра World of Tanks сменила название для россиян

Lesta Games: Игры World of Tanks и World of Warships в России сменили названия на «Мир танков» и «Мир кораблей»

Игры World of Warships и World of Tanks в России сменили названия на «Мир кораблей» и «Мир танков», сообщили в российской студии Lesta Games, которая весной 2022 года получила от компании-разработчика Wargaming контроль над развитием российской и белорусской версий игр.

Как сообщает Lesta Games, старые игры будут доступны пользователям с новыми именами:«Мир кораблей», «Мир танков» и Tanks Blitz, передает ТАСС.

Также игроки из России перейдут на новую точку доступа к играм, а все аккаунты продолжат работу с накопленными имуществом и бонусами.

Напомним, в начале апреля компания Wargaming, разработавшая компьютерную онлайн-игру World of Tanks, ушла с российского и белорусского рынков.