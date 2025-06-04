Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский военнопленный Иван Набоков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский разрешил Вооруженным силам Украины стрелять по мирным жителям, передает РИА «Новости».

По словам Набокова, его мобилизовали в январе, несмотря на проблемы со здоровьем. Он сказал: «Он (Зеленский) никого не уважает, ему лишь бы денег побольше воровать». Пленный также отметил, что на руководящие должности Зеленский поставил представителей территориальных центров комплектования и милицию, которые «ничего не делают, а только охраняют его и его приближённых».

Набоков заявил: «Он (Зеленский) разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ». По его мнению, население на Украине полностью бесправно, любые собрания жестко подавляются силовиками, а на фронт отправляют простых людей, которых отлавливают сотрудники ТЦК.

Он также добавил, что многие украинцы уже уехали за границу, а воевать вынуждены лишь те, кого удаётся мобилизовать силовым образом. По его словам, в стране нет никакой «соборности», и ситуация продолжает ухудшаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов на улице. В Раде назвали сумму откупа от призыва в Киеве, которая составляет 23 тыс. долларов. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию граждан на Украине.