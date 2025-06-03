Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.7 комментариев
Крючков сообщил о вражеской активности у побережья Крыма
Вблизи крымского побережья зафиксированы признаки активности противника, сопровождающиеся усилением информационных атак в медиапространстве.
Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков сообщил в Telegram-канале о зафиксированной «вражеской активности» у берегов Крыма. По его словам, действия противника сопровождаются масштабной информационной атакой, в рамках которой в медиа активно распространяются недостоверные сведения.
«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», – отметил Крючков в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сбили три украинских беспилотника самолетного типа утром над территорией Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов подверг резкой критике слова Владимира Зеленского о статусе Крыма и новых регионов. Автотранспорт временно остановили на Крымском мосту, о причинах ограничений не сообщили.