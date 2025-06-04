Путин выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Доги

Tекст: Александра Юдина

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Евгения Дмитриевича Доги. Ушел из жизни выдающийся композитор, автор популярных эстрадных произведений, замечательной музыки к известным фильмам. Самобытное, вдохновенное творчество Евгения Доги, его просветительская, благотворительная деятельность – яркая страница истории нашей многонациональной культуры», – указаны его словам на сайте Кремля.

Путин отметил, что память о талантливом и увлеченном человеке, настоящем мастере, навсегда останется в сердцах его семьи, друзей, коллег и многочисленных почитателей.

Дога был народным артистом СССР, с 1988 года – гражданином России, автором известных произведений для театра и кино. Его вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» ЮНЕСКО признал одним из четырех музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, на 89-м году жизни скончался народный артист СССР и Молдавской ССР. В Молдавии в связи с кончиной знаменитого композитора объявили национальный траур.