Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.13 комментариев
Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром
Дроны группировки «Южная», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ
Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 «Брэдли» на передовой.
Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава группировки войск «Южная» уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении вооруженных сил Украины.
На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.
Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 «Брэдли» ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.
А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на ореховском направлении.