В МИД заявили об отсутствии планов переносить переговоры с Киевом из Стамбула

Tекст: Антон Антонов

Отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры перенести в Ватикан, Грушко отметил, что глава МИД России Сергей Лавров «совершенно четко выразил нашу точку зрения». Грушко подчеркнул, что Стамбул является «площадкой, где уже накоплен определенный опыт общения», передает ТАСС.

По его словам, «вопрос не в площадках, вопрос в существе». «Поэтому сейчас вообще вопрос о выборе какой-то новой площадки в практической плоскости не стоит», – заявил Грушко, добавив, что «об этом и думать не стоит».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Россия в Стамбуле передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Запад в навязывании площадок для переговоров Москвы и Киева. Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева.