Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.15 комментариев
Фидан сообщил о новом раунде переговоров России и Украины
Турция заявила о прогрессе и ожидании следующей встречи России и Украины
Анкара заявила о достигнутом прогрессе на второй встрече российских и украинских делегаций, которая прошла второго июня в Стамбуле.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что на встрече, прошедшей второго июня в Стамбуле, стороны смогли достичь прогресса в реализации ранее принятых решений.
«На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится», – сказал Фидан в эфире телеканала TRT Haber.
Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке. В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.