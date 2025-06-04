Цены на российский уголь в Азии достигли минимума

Tекст: Александра Юдина

Цена угля марки 5500 ккал/кг с учетом доставки до порта в Южном Китае опустилась до 77,5 доллара за тонну, в Индии – до 82,6 доллара. За год цены упали на 25–30%, передает «Коммерсантъ».

Аналитики объясняют тенденцию перепроизводством и снижением спроса в ключевых странах-импортерах. В Китае объем закупок угля снизился на 12% по сравнению с прошлым годом. Приоритет в Китае теперь отдают местному топливу, а Индия увеличивает собственное производство. В Турции падение импорта связано с ростом выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Эксперты считают, что при текущих ценах российский экспорт в регион становится нерентабельным. Нетбэк кузбасского угля в дальневосточных портах ушел в минус – минус 271 рубль за тонну. В результате угольные компании сокращают поставки и рассматривают альтернативные рынки, в частности Южную Корею и Вьетнам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул.