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    НАТО исключило вопрос членства Украины из обсуждения на саммите
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Никто в Европе не должен знать, что Украина – террористическое государство

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    23 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и игнорировать острые вопросы.

    29 комментариев
    4 июня 2025, 10:33 • Новости дня

    Цены на российский уголь в Азии достигли минимума

    Tекст: Александра Юдина

    Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке достигла минимума с 2021 года, передает NEFT Research.

    Цена угля марки 5500 ккал/кг с учетом доставки до порта в Южном Китае опустилась до 77,5 доллара за тонну, в Индии – до 82,6 доллара. За год цены упали на 25–30%, передает «Коммерсантъ».

    Аналитики объясняют тенденцию перепроизводством и снижением спроса в ключевых странах-импортерах. В Китае объем закупок угля снизился на 12% по сравнению с прошлым годом. Приоритет в Китае теперь отдают местному топливу, а Индия увеличивает собственное производство. В Турции падение импорта связано с ростом выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

    Эксперты считают, что при текущих ценах российский экспорт в регион становится нерентабельным. Нетбэк кузбасского угля в дальневосточных портах ушел в минус – минус 271 рубль за тонну. В результате угольные компании сокращают поставки и рассматривают альтернативные рынки, в частности Южную Корею и Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул.

    2 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Соловьев резко осудил действия срочников, снимавших на телефоны атаки украинских дронов на военные аэродромы.

    Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» отметил, что закон не позволяет расстрелять военного, который снимал атаку дронов ВСУ на российский военный аэродромы По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.

    «А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.

    Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

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    2 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел, подчеркнув, что Киев требует полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Издание «Страна» пишет, что Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения. Предложение рассматривалось во время второго раунда переговоров в Стамбуле, передает Lenta.Ru.

    Зеленский жестко высказался в адрес российской делегации, подчеркнув, что Киев настаивает только на полном и безусловном прекращении огня.

    «Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», – добавил глава киевского режима.

    Ранее переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1 тыс. человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших. Россия также предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

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    2 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Бойцы «Севера» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Авиация группировки войск «Север» нанесла прицельное поражение по пункту управления БПЛА, уничтожив расчет противника, что обратило штурмгруппы ВСУ в бегство.

    «По информации военблогеров на данном участке фронта была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц 47 омбр во главе со своим комротой «валькирией». Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп были брошены на убой в направлении позиций наших войск», – сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

    Там уточнили, что комплексный огонь уничтожил большую часть живой силы противника, а оставшиеся бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий. 

    В глубине Сумской области, у населенных пунктов Кролевец и Воронеж, «Северяне»  уничтожили ракетными ударами еще два пункта управления дронами, откуда ВСУ вели удары по Курской области.

    «За прошедшие сутки Северяне продвинулись свыше 120 метров в Волчанске, где зачистили восемь домовладений. <...> За сутки потери противника составили свыше 280 человек (из них более 210 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные 1 июня установили контроль над населенным пунктом Алексеевка в Сумской области. До этого бойцы группы «Север» сообщали, что в зоне ответственности группировки обнаружены группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии.

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    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

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    1 июня 2025, 23:29 • Новости дня
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию кризиса на Украине и обсудили последние происшествия, сообщили в российском МИД.

    «Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня 2025 года», – приводит Telegram-канал ведомства выдержку из сообщения ведомства.

    Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, меры обеспечения безопасности в российских приграничных регионах.

    Лавров и Рубио обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта, включая диалог о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.

    Напомним, российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Как заявил Мединский, все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник.

    Коментарии (7)
    2 июня 2025, 02:07 • Новости дня
    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией

    dikGAZETE: Зеленский боится быть уничтоженным украинскими националистами

    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский продолжает усилия по подрыву процесса перед вторым раундом переговоров в Турции, потому что на него давят слишком много сил с разных сторон, так что он даже не может быть уверен, как будет жить, если покинет президентское кресло, пишет dikGAZETE.

    «Зеленский, который ясно видит давление со стороны украинских расистских и националистических группировок, занят саботажем переговоров с Россией. Истинная причина его страха – опасение быть уничтоженным этими группировками», – говорится в материале.

    В статье указывают на то, что на находящегося под колоссальным давлением Зеленского, давят с одной стороны – прозападная оппозиция, с другой – бандеровские расисты и националисты, а с третьей – украинский народ, который хочет мира.

    Вдобавок западные правительства теперь понимают, что мир в регионе не может быть восстановлен в уравнении, где присутствует Зеленский, продолжает dikGAZETE, а единственный сегмент, которым киевский диктатор не может управлять, – это украинский народ.

    Газета считает, что Зеленский боится демократической реакции украинского народа, потому и не принял решения о проведении выборов. Он боится, что украинский народ его не переизберет. И единственная власть, которой он сегодня обладает, – это занимаемое им место.

    Если Зеленский, пишет dikGAZETE, выберет одну из сторон, которые давят на него сейчас, против него может быть совершен политический переворот, что вряд ли может быть его политической задачей.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским 2 июня представит меморандум России украинской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

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    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    2 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Стамбуле часть украинской делегации вновь приехала в военной форме, делегаты прибыли на территорию дворца Чираган.

    Несколько представителей украинской делегации снова прибыли на переговоры с российской стороной в Стамбуле в военной форме, передает ТАСС.

    Делегаты в полевой форме приехали на территорию дворца Чираган, где запланированы переговоры.

    Представители российской стороны традиционно выбрали гражданскую одежду для встречи.

    Ранее делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.

    Переговоры между российской и украинской делегациями запланированы на 13.00 по московскому времени.

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    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

    Коментарии (5)
    2 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области

    Российская армия формировала огневой мешок у Каменки в Харьковской области

    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России начали окружение украинской группировки в районе Каменки Харьковской области, используя продвижение сразу по нескольким направлениям.

    Как передает ТАСС, российские войска продвигаются у населенного пункта Каменка в Харьковской области по ряду направлений и формируют огневой мешок для украинской группировки на этом участке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «От Строевки юго-восточнее наши войска не только продвигаются, но и берут в охват группировку, которая засела на западе от Тополи. Более того, там помогают нам ребята, которые поднимаются севернее Каменки. По сути, здесь формируется огневой мешок», – заявил Марочко.

    Эксперт отметил, что российские военнослужащие действуют согласованно с обеих сторон, усиливая давление на позиции ВСУ в указанном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области.

    Взятие под контроль села Каменка на Харьковщине обеспечило российским войскам дополнительные позиции на правом берегу Оскола для возможного продвижения в районе Купянска.

    Украинские силы атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области чешскими РСЗО «Вампир», нацелив удары на жилые дома.

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    3 июня 2025, 10:19 • Новости дня
    В партии Мерца потребовали закрыть Русский дом в Берлине

    Tекст: Александра Юдина

    Политик партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительной высылки оставшихся российских дипломатов и агентов из Германии, пишет Deutche Welle (внесено в России в список иноагентов).

    По данным издания, Русский дом в Берлине занимается организацией культурных мероприятий и курсов русского языка, находясь под управлением российского государственного агентства, входящего в санкционный список Евросоюза, передает Deutche Welle.

    По словам Кизеветтера, в ЕС считают, что эта структура ведет деятельность по координации сети агентов влияния на протяжении многих лет.

    Политик также предложил реализовать дополнительные меры по сдерживанию иностранного влияния и дезинформации, включая визовый запрет для российских туристов и отключение пропагандистских порталов.

    Издание указывает, что немецкий чиновник также высказал идею создания приложения для предупреждения населения о дезинформационных кампаниях и специального агентства по их выявлению и противодействию.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе. Молдавский оппозиционный блок «Победа» считает, что инициатива правительства Молдавии по закрытию Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре. В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

    Коментарии (6)
    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

    Коментарии (6)
    2 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье

    Сотрудники УФСБ в Приморье задержали двоих диверсантов на железной дороге

    ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Уголовное дело по статье «Диверсия» возбуждено против двух 19-летних диверсантов, которые пытались заработать, выполняя указания украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

    «УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги», – передает РИА «Новости».

    В ведомстве установили, что двое 19-летних жителей Приморского края по заданию украинских спецслужб собирались совершить поджог железнодорожных релейных шкафов на территории Приморского края за денежное вознаграждение.

    Задержанным предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России «Диверсия» и заключили под стражу. Ведется следствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в середине мая суд приговорил жителя Белгорода к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включая попытку отравления российских военнослужащих.

    В апреле в Якутии арестовали несколько жителей города Мирный, обвиненных в поджоге сооружений связи по заказу украинских спецслужб, которые обещали денежное вознаграждение.

    Коментарии (5)
    2 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле

    Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле без рукопожатия

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, подчеркнув напряженность между сторонами.

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию об этом агентству подтвердил источник, близкий к переговорам.

    «Обмена рукопожатием не было», – заявил собеседник агентства. Других подробностей о ходе встречи источник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

    Коментарии (2)
    2 июня 2025, 22:59 • Новости дня
    Депутат Рады выложил фейк о шевроне СС на участнике украинской делегации в Стамбуле
    Депутат Рады выложил фейк о шевроне СС на участнике украинской делегации в Стамбуле
    @ REUTERS/Murad Sezer

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил украинского переговорщика в Стамбуле в ношении шеврона с символикой нацистских войск, приложив нечеткое фото.

    Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщал, что один из членов украинской делегации на переговорах в Стамбуле носил шеврон с символом нацистской дивизии СС. К посту он приложил фотографию низкого качества, где, по его словам, виден соответствующий знак, передает «Газета.Ru».

    В сообщении Дмитрук саркастически назвал участников переговоров «миротворцами» с шевронами СС, заявив, что на форме украинского представителя был элемент, напоминающий знак 36-й добровольческой пехотной дивизии СС – подразделения, известного карательными операциями против мирных жителей.

    Однако на других снимках со встречи видно, что переговорщики из Киева действительно носят черные шевроны, но на качественных фотографиях различимы эмблемы Генштаба ВСУ: на черном фоне изображены две скрещенные булавы – традиционный символ командной власти на территории Украины.

    Ранее в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Перед началом второго раунда переговоров стороны воздержались от рукопожатия, подчеркивая сохраняющуюся напряженность.

    Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

    Коментарии (2)
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    Украине показали вариант сохранения независимости

    Меморандум, переданный Россией Украине, призван устранить первопричины конфликта и сделать невозможным его повторение. Более того, в перспективе страны могут вновь сообща развиваться, в том числе в вопросах экономики. В то же время эксперты отмечают, что украинская сторона стремится лишь к временной передышке, и в таком случае у России не останется выбора, кроме как добиться целей СВО военным путем. Подробности

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    Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова

    Заметное продвижение российских войск указывает на активную фазу летнего наступления. В Сумской области почти ежедневно освобождаются новые села, противник объявил эвакуацию из более 200 населенных пунктов региона. Также происходят активные действия в ДНР, а одновременно российские дроны ведут разведку и наносят удары под Харьковом. Как говорят эксперты, кроме создания зоны безопасности в Сумской области российские войска решают сразу несколько задач. Подробности

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    От нового президента Польши будет тошно всем

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил Владимиру Зеленскому о необходимости решить «давно назревшие исторические проблемы». В его исполнении – это угроза. Победитель польских выборов обещает стать таким политиком, которого будут ненавидеть все, но в первую очередь – украинцы. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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