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    2 июня 2025, 11:24 • Экономика

    Почему угольная отрасль России оказалась в кризисе

    Почему угольная отрасль России оказалась в кризисе
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул. И хотя уголь приносит в бюджет не так много, как нефть и газ, однако банкротство компаний опасно социальным взрывом.

    По поручению президента правительство приняло ряд мер поддержки угольной отрасли. «В последние годы перед отраслью появились новые серьезные вызовы. Резко снизились мировые котировки на все виды такого топлива. Осложняет положение высокая закредитованность компаний. Для выравнивания ситуации разработан целый ряд мероприятий, надо помочь перспективным организациям, которые испытывают временные трудности», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, среди мер поддержки – подписание соглашения между РЖД и Кемеровской областью о вывозе угля в восточном направлении.

    Предлагается применять адресный подход в части компенсаций и снижения логистических затрат. Некоторым компаниям могут предоставить субсидии, которые покроют часть расходов на перевозку угля. Для сибирских производителей могут предоставить скидку к тарифу РЖД в размере 12,8%.

    Предприятиям с высокой задолженностью будет предложена реструктуризация долгов.

    А вот отсрочку по налогам и страховым взносам предоставят всем угольным предприятиям вплоть до 1 декабря этого года с возможностью продления льготного периода.

    Угольная отрасль оказалась в кризисной ситуации: прошлый год компании закончили с убытком в 129 млрд рублей против прибыли в 357 млрд рублей годом ранее. Выручка тоже снизилась. В этом году, как спрогнозировало Минэнерго в апреле, убытки угольной отрасли могут вырасти до 261 млрд рублей, а выручка упасть до 1,5 трлн рублей (против 1,8 трлн в 2024-м и 2,2 трлн в 2023 году).

    «Проблемы угольной отрасли связаны с пятью основными причинами. Во-первых, более чем трехкратным падением цен в Азии после 2022 года. Во-вторых, увеличением логистических затрат из-за эмбарго ЕС. В-третьих, дефицитом пропускной способности сети РЖД. Четвертая причина – это введение пошлин на импорт российского угля в КНР, пятая – стагнация внутреннего рынка», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    По его словам, падение цен является самым болезненным из этих факторов.

    «Российский уголь торгуется с существенным дисконтом к и без того снизившимся ценам, в том числе из-за санкций, которые вводила администрация Байдена.

    Чем ниже экспортная цена, тем меньше у угольщиков возможностей для покрытия логистических затрат. Отсюда – скидки на перевозку угля в северо-западном и южном направлениях, которые вошли в антикризисный пакет правительства», – объясняет Терешкин.

    Так, цены на энергетический уголь снизились примерно на 25% от пиковых значений 2022 года, достигнув четырехлетнего минимума. «Это обусловлено избытком предложения на рынке из-за рекордной добычи в Китае, Индии и Индонезии. Помимо того, что экспортные цены на уголь упали, курс рубля укрепился на 25–30% за первые четыре месяца 2025 года, что дополнительно снизило доходы экспортеров в рублевом выражении», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    При этом проблемы начались еще с конца 2022 года, когда ЕС ввел санкции против российского угля.

    «До санкций ЕС обеспечивал около 45% импорта российского угля. При этом европейский рынок всегда считался премиальным для российского угля, так как цены на нем выше, чем в Азии или Южной Америке, поэтому даже после переориентации экспортных потоков на азиатские рынки маржинальность компаний резко сократилась»,

    – говорит Чернов.

    При этом европейский рынок был рядом, а новые рынки сбыта – далеко, это тоже привело к потере рентабельности. «Переориентация экспорта на восточные направления выявила нехватку провозных мощностей на железных дорогах и в морских портах. Пропускная способность Восточного полигона остается низкой, из-за чего не получалось долгое время вывозить весь уголь на экспорт. Приоритет в перевозках часто отдается нефтяным грузам с более высокой добавленной стоимостью», – отмечает Чернов.

    Уголь, конечно, приносит доход российской казне, однако значительно более скромный, чем нефть. «В денежном выражении угольная отрасль приносит примерно 1,2-1,5% от всех доходов бюджета, это примерно 800 млрд – 1 трлн рублей в год в зависимости от мировых цен на уголь, объемов добычи и курса рубля. Это значительно меньше, чем поступления от нефти и газа, которые обеспечивают порядка 35% всех бюджетных доходов», – отмечает Чернов.

    Однако он подчеркивает, что угольная отрасль является более важной для отдельных регионов России, где она приносит более 50% налоговых поступлений, как в Кузбассе.

    Более того, эта отрасль несет на себе важную социальную нагрузку. «В некоторых регионах угольная отрасль является основной и даже градообразующей. Поэтому банкротства опасны не только для самих предприятий и доходов федерального бюджета, но и с точки зрения рабочих мест целых регионов РФ. Если угольная отрасль «встанет», то в таких регионах, как Кемеровская область (Кузбасс), Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Красноярский край, резко вырастет безработица, что приведет к волнениям среди рабочего класса», – заключает эксперт Freedom Finance Global.

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