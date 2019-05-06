Названо число погибших в аварии «Суперджета» жителей Мурманской области

В списках жертв авиакатастрофы в Шереметьево числятся 26 жителей Мурманской области, сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис.

«У нас из 41 погибшего пассажира 26 – это жители Мурманской области, плюс мы сейчас устанавливаем, по предварительной информации, проводник, который погиб, житель города Североморск», – цитирует ТАСС Чибиса.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37.

Причиной смерти большинства погибших пассажиров стало отравление продуктами горения.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.