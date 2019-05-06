Эксперт предположил, почему «Суперджет» садился с полными баками

«У самолета совершенно очевидно была проблема с системой управления, которая работала нештатно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области авиации Владимир Карнозов. Так он прокомментировал работу летчиков во время посадки борта Sukhoi Superjet 100.

«То, что летчики вообще его посадили и спасли хоть сколько-то жизней – это вообще чудо. У самолета совершенно очевидно была проблема с системой управления, которая работала нештатно. Если у вас в самолете последнего поколения начинается сбой системы управления – это в 90% случаев ведет к полной гибели самолета», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области авиации Владимир Карнозов.

«Беда современных самолетов в том, что если у вас нет электроники – он не способен летать.

Вот у машин предыдущих поколений была механическая проводка, и если электрика отказывала – летчик все равно мог управлять самолетом. Да, не так точно и не так хорошо, но все же управлять. А современные самолеты – что наши, что западные – у них вместо штурвала всего лишь джойстик», – пояснил Карнозов.

Он также объяснил, почему «посадочный вес» самолета отличался от регламентного.

«Насколько я понимаю, посадочный вес самолета был на одну тонну больше положенного по регламенту из-за того, что такие данные привела уже неверно работающая система управления, так как она была повреждена ударом молнии», – отметил эксперт.

«Конечно, летчики по инструкции должны были слить топливо. Но так как ситуация развивалась нештатно, они обоснованно приняли решение не сливать топливо и садиться с полным баком. Когда у вас идет цепочка отказов и вы не знаете, что у вас откажет следующим – наверно, было логичным как можно быстрее посадить машину, пока она еще хоть как-то управляется», – резюмировал эксперт.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Тела всех погибших извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Среди версий трагедии в Шереметьево Следственный комитет рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия, сообщили в пресс-службе СК.