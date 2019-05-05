Американская делегация признала полную интеграцию Крыма в состав России

На сегодняшний день Крым полностью интегрировался в Россию, заявил представитель посетившей полуостров американской делегации, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер.

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах – стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», – передает его слова РИА «Новости».

Он также отмечал, что Крым не заслуживает столь радикальной санкционной политики со стороны США, и выразил удивление позицией Вашингтона на этот счет.

Перед этим американская делегация прошла с флагом США на первомайской демонстрации в Крыму, а также посетила «санкционный» санаторий на полуострове.