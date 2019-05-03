Американская делегация посетила «санкционный» санаторий в Крыму

Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.

Визит делегации в Крым продлится до 5 мая. В нее входят не только американцы, но и граждане Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.

Делегация заявила о том, что считает санкции несправедливыми, передает РИА «Новости».

1 мая делегация общественных деятелей из США приняла участие в демонстрации в Симферополе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД