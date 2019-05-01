Американская делегация прошла с флагом США на первомайской демонстрации в Крыму

В Симферополе делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации; иностранцы прошли в общей колонне с крымчанами, неся в руках два американских флага и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Делегация общественных деятелей из США прибыла с пятидневным визитом в Крым, передает РИА «Новости».

На полуостров также прибыли представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.

Зарубежные общественные деятели прошли в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Рядом с ними с флагами своих стран прошли представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.

Иностранцы заявили журналистам, что приехали в Крым с пропагандой мира на земле. Они отметили радушие крымчан, а также добавили, что на полуострове им «очень нравится».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не возражает против американских флагов на демонстрации.

«Этим они хотят сказать, что они за российский Крым, пускай», – сказал он.

Напомним, по призыву Международной федерации профсоюзов первомайские шествия и митинги в этот день проходят в 140 странах. В России в мероприятиях принимают участие около 3 млн человек, из них 100 тыс. – в Москве.