По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.3 комментария
Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем
Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. Об этом заявило министерство торговли республики.
«Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», – говорится в заявлении Минторга Турции, передает ТАСС.
Ранее Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН.
Министр иностранных дел Хакан Фидан отметил, что Турция с самого начала поддержала решение ЮАР подать иск.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование ситуации в секторе Газа остается важнейшим вопросом для исламского мира и требует его мобилизации.
По его словам, Газа является местом, где исламский мир должен сообща искать решение и вырабатывать реалистичную и эффективную политику.