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Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Телеведущая Елена Ханга: Пенсия 23 тыс. рублей, но работа кипит
Популярная в прошлом телеведущая Елена Ханга, несмотря на скромную пенсию в 23 тыс. рублей, продолжает активно работать, сообщили СМИ.
Ханга в последнее время редко появляется на экранах. Она признается, что после головокружительной карьеры на телевидении даже подумывала уйти из профессии, чтобы посвятить себя воспитанию дочери Елизаветы-Анны, которая родилась в 2001 году, передает Пятый канал.
Несмотря на то, что звезда уже не так популярна, как раньше, она не унывает и продолжает активно работать. «Я пенсионерка, пенсия моя известна – 23 тыс. рублей, а у нее там 400 долларов наличными в месяц. Каждый раз, когда она требует с меня очередной гаджет, я ей говорю: «Что ты к пенсионерке пристаешь? У тебя уже есть свои деньги», – рассказывала Елена в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.
Сейчас Елена ведет собственный YouTube-проект «ХАНГость», где интервьюирует деятелей культуры и искусства. Два года назад она была ведущей шоу «Просто такая генетика», а также участвовала в проекте «Наследники и самозванцы».