Американская делегация влюбилась в Крым

Крым не заслуживает столь радикальной санкционной политики со стороны США, позиция Вашингтона удивляет, заявил представитель американской делегации, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер.

Макинтаер заявил, что американской делегации понравился Крым, они буквально влюбились в полуостров, передает РИА «Новости».

«Информация, которую мы получаем от прессы в нашей стране, не отражает реальность, которую мы увидели. Мы встречались с людьми и поняли, что информация нам подается не совсем точная. Мы очень удивлены, что политика США довольна радикальна по отношению к Крыму. Крым этого не заслуживает. Я не вижу причину, почему мое правительство не может стать хорошим другом Крыма и России», – добавил он.

По мнению члена американской делегации, Запад сделал большую ошибку, введя санкции.

«Для нас очевидно, что экономические и военные провокации США против Крыма полностью безответственны и не имеют смысла», – подчеркнул Макинтаер.

Ранее американская делегация прошла с флагом США на первомайской демонстрации в Крыму и посетила на полуострове «санкционный» санаторий.