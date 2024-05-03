В Венесуэле чиновники похитили 1 млрд долларов на поставках нефти

Tекст: Денис Тельманов

По информации прокуратуры, к хищениям причастны оппозиционные политики Хулио Борхес и Леопольдо Лопес, которые, по словам Сааба, «получили прямую выгоду от незаконного распределения поставок нефти», передает ТАСС.

В связи с этим генеральная прокуратура направила новый запрос на арест и экстрадицию Борхеса и Лопеса.



Обвиняемый по делу PDVSA-Cripto Самарк Лопес сообщил о поставках через подставных подрядчиков восьми танкеров с нефтью общим объемом 16 млн баррелей и стоимостью от 1,92 млрд до 2,24 млрд долларов. Средства от продажи этой нефти не поступали на счета PDVSA и Центрального банка Венесуэлы.

По уголовному делу PDVSA-Cripto задержано 67 человек, включая бывшего министра нефти Венесуэлы Тарека эль-Айссами и экс-министра финансов Симона Серпу.

Ранее США отказались продлевать разрешение на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы. В Белом доме заявили, что операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы необходимо завершить до 31 мая.

США обвинили Венесуэлу в невыполнении взятых в рамках Барбадосских соглашений обязательств по проведению свободных и честных выборов*, а также в репрессиях против представителей оппозиции и гражданского сообщества.