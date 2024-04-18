США отказались разрешать операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы

Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

Tекст: Илья Абрамов

«У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

«Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

«Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

«Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

«Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

«Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.