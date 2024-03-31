Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.32 комментария
США решили разрешить Венесуэле торговать нефтью за боливары
США решили разрешить Венесуэле торговать нефтью, но запретить расчеты в долларах
Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но запретит расчеты за нефть в долларах.
Американские власти рассчитывают возобновить действие санкций в отношении Венесуэлы, которые были ослаблены после достижения в октябре 2023 года договоренностей между властями республики и оппозицией, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.
По данным источников издания, расчеты за нефть будут проходить в боливарах, а платежи будут оформляться в виде списаний госдолга страны или бартерных соглашений.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 27 марта осудил венесуэльские власти за недопуск к участию в президентских выборах кандидатов от оппозиции.
В октябре 2023 года правительство Венесуэлы и оппозиционная Унитарная платформа подписали соглашение, которое, по замыслу американской администрации, должно было предоставить всем оппозиционным лидерам республики возможность участвовать в президентских выборах.
Однако в январе 2024 года Верховный суд Венесуэлы лишил политических прав оппозиционного кандидата Марию Корину Мачадо, что не позволяет ей участвовать в выборах.
В ответ на это США обвинили власти Венесуэлы в нарушении соглашения и заявили, что у руководства страны есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией.
В противном случае Вашингтон может восстановить ряд экономических санкций, которые были временно отменены.