США решили разрешить Венесуэле торговать нефтью за боливары

США решили разрешить Венесуэле торговать нефтью, но запретить расчеты в долларах

Tекст: Денис Тельманов

Американские власти рассчитывают возобновить действие санкций в отношении Венесуэлы, которые были ослаблены после достижения в октябре 2023 года договоренностей между властями республики и оппозицией, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным источников издания, расчеты за нефть будут проходить в боливарах, а платежи будут оформляться в виде списаний госдолга страны или бартерных соглашений.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер 27 марта осудил венесуэльские власти за недопуск к участию в президентских выборах кандидатов от оппозиции.

В октябре 2023 года правительство Венесуэлы и оппозиционная Унитарная платформа подписали соглашение, которое, по замыслу американской администрации, должно было предоставить всем оппозиционным лидерам республики возможность участвовать в президентских выборах.

Однако в январе 2024 года Верховный суд Венесуэлы лишил политических прав оппозиционного кандидата Марию Корину Мачадо, что не позволяет ей участвовать в выборах.

В ответ на это США обвинили власти Венесуэлы в нарушении соглашения и заявили, что у руководства страны есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией.

В противном случае Вашингтон может восстановить ряд экономических санкций, которые были временно отменены.