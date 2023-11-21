Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.4 комментария
Медведев: Запад запустил угрожающие глобальной цифровой диктатурой процессы
Западные страны воспользовались тем, что у них находятся IT-монополисты и социальные сети, и развернули процессы, которые грозят глобальной цифровой диктатурой, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время заседания оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.
Он подчеркнул, что воспользовались тем, что у них «прописались все основные IT-монополисты», прежде всего США, а в меньшей степени – Европа, передает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о «формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом этого доминирования в IT-сфере и в социальных сетях».
Медведев считает, что страны Запада пользуются подкупом руководителей и сотрудников СМИ, а также вводят цензуру со стороны американских IT-гигантов на медийных площадках.
Ранее Медведев заявил, что Россия, несмотря на санкционное давление, смогла не допустить массового отъезда ученых.