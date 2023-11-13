В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Медведев: России удалось не допустить массового оттока ученых
Россия, несмотря на санкционное давление, смогла не допустить массового отъезда ученых, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию.
Он подчеркнул, что нужно максимально внимательно за этой сферой следить и принимать оперативные решения в случае необходимости, передает ТАСС.
Кроме того, Медведев заявил, что страны Запада пытались устроить для России долгосрочную научную блокаду, но им это не удается. Россия остается одним из мировых лидеров по числу ученых.
Ранее в Совбезе заявили, что профильные ведомства должны принять дополнительные меры для повышения зарплат российских ученых и обеспечения их жильем.