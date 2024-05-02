По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.3 комментария
В Турции опровергли передачу С-400 третьим странам
Глава Минобороны Турции Гюлер опроверг слухи о передаче С-400 другой стране
Турецкая сторона не планирует передавать кому-либо закупленные у российской комплексы С-400, заявил турецкий министр обороны Яшар Гюлер.
О передаче С-400 какой-либо стране не может быть и речи, сказал Гюлер в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
До этого ряд СМИ утверждали, что Турция может передать российские комплексы третьим странам.
Ранее США заявляли, что готовы вернуть Турцию в программу производства истребителей F-35 при условии ее отказа от российских ЗРС С-400.