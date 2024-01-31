До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.6 комментариев
США поставили отказ от С-400 условием возвращения Турции в программу F-35
США поставили условием возвращения Турции в программу производства F-35 отказ от российской системы ПВО С-400
Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии ее отказа от российских зенитных ракетных систем С-400, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Для Турции программа F-35 несовместима с использованием ракет С-300 или С-400... Если Турции удастся развеять наши опасения по этому поводу, то ее движение в направлении программы F-35 может быть восстановлено», – приводит слова Кирби ТАСС.
Отмечается, что Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела российские С-400. В стране производились часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для американских самолетов.